В Москве пройдет фестиваль Индонезии

На фестивале даже можно будет заняться серфингом под руководством опытных инструкторов. Индонезия – одна из самых популярных стран Юго-Восточной Азии, привлекающая туристов со всего мира своей невероятной по красоте природой, разнообразной культурой и яркими традициями. Все гости фестиваля наверняка захотят посетить эту экзотическую страну. Воспользовавшись услугами авиакомпании «Россия», которая является самой безопасной в международном рейтинге среди всех российских авиаперевозчиков, через 12 часов можно оказаться в райском уголке планеты.