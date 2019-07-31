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Posted 31 июля 2019, 09:38

Published 31 июля 2019, 09:38

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

В Москве пройдет фестиваль Индонезии

31 июля 2019, 09:38
В Москве со 2 по 4 августа в парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Индонезии, партнером которого выступает авиакомпания «Россия». К слову, это единственный перевозчик, выполняющий рейсы в Денпасар на остров Бали.

Инициатором проведения фестиваля выступает Индонезия при поддержке правительства Москвы. На фестиваль из разных городов экзотической страны предприниматели привезут свои товары. Артисты будут развлекать гостей танцами и уличными шоу. Кроме того, на главной сцене фестиваля гости увидят уже полюбившейся популярный национальный индонезийский танец почо-почо.

Планируется, что фестиваль посетят свыше 1200 гостей из Индонезии, многие из которых прилетят рейсами авиакомпании «Россия». Прямые рейсы между Москвой и Бали были запущены в октябре прошлого года. С того времени порядка 50 тысяч пассажиров воспользовались услугами перелетов. Средняя загрузка в период туристических пиков превышает 70%.

Путь из Москвы на экзотический остров занимает чуть больше 12 часов. За это время лайнер, вылетевший из аэропорта Шереметьево и севший в Денпасаре, преодолевает расстояние в 10600 км. На сегодняшний день данное регулярное направление является рекордным по дальности перелета для авиакомпании «Россия» и других отечественных перевозчиков.

Тех, кто еще не бывал в Индонезии, трехдневный фестиваль познакомит с культурой, традициями и кухней этой экзотической страны. Как и в прошлом году, одной из самых популярных зон фестиваля станет индонезийская гастрономия. Блюда будут готовить не только российские шеф-повара лучших ресторанов Москвы, но и участницы индонезийской женской ассоциации.

Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить мастер-класс от самого посла Республики Индонезия М. Вахида Суприяди, который приготовит одно из самых популярнейших блюд в Индонезии – лапшу ми горенг.

О героях знаменитого эпоса “Махабхарата” расскажут артисты кукольного театра теней ваянг-кулит. Также на фестивале будет работать музей, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты, специально привезенные из Индонезии.

На фестивале даже можно будет заняться серфингом под руководством опытных инструкторов. Индонезия – одна из самых популярных стран Юго-Восточной Азии, привлекающая туристов со всего мира своей невероятной по красоте природой, разнообразной культурой и яркими традициями. Все гости фестиваля наверняка захотят посетить эту экзотическую страну. Воспользовавшись услугами авиакомпании «Россия», которая является самой безопасной в международном рейтинге среди всех российских авиаперевозчиков, через 12 часов можно оказаться в райском уголке планеты.

#Общество#Новости
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