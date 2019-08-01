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Posted 1 августа 2019, 08:17

Published 1 августа 2019, 08:17

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Снести часть автосалона на Текучева требуют через суд власти Ростова

1 августа 2019, 08:17
Сюжет
Эксклюзив
Снести незаконно пристроенную часть автосалона на Текучева, 350а требует департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, следует из материалов Арбитражного суда.

Иск к городской администрации о признании права собственности на самовольно реконструированный торгово-сервисный центр автомобилей подало ООО «Ростмастер-Л».

Власти подали ответный иск с требованием признать нежилое помещение самостроем и обязать снести незаконно возведенную пристройку площадью около 300 квадратных метров. Кроме того, департамент обратился в просьбой запретить органам государственной регистрации и кадастра регистрировать спорный объект недвижимости.

ООО «Ростмастер-Л» связано с автохолдингом «ААА моторс», которому и принадлежит автосалон на Текучева в Ростове. Салон занимается реализацией Jaguar и Land Rover, а также техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Напомним, региональное управление Государственного строительного надзора потребовало признать самостроем здание «Детского мира» в Ростове-на-Дону.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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