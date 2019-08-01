Снести часть автосалона на Текучева требуют через суд власти Ростова

Posted 1 августа 2019, 08:17
Published 1 августа 2019, 08:17
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Иск к городской администрации о признании права собственности на самовольно реконструированный торгово-сервисный центр автомобилей подало ООО «Ростмастер-Л».
Власти подали ответный иск с требованием признать нежилое помещение самостроем и обязать снести незаконно возведенную пристройку площадью около 300 квадратных метров. Кроме того, департамент обратился в просьбой запретить органам государственной регистрации и кадастра регистрировать спорный объект недвижимости.
ООО «Ростмастер-Л» связано с автохолдингом «ААА моторс», которому и принадлежит автосалон на Текучева в Ростове. Салон занимается реализацией Jaguar и Land Rover, а также техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.
Напомним, региональное управление Государственного строительного надзора потребовало признать самостроем здание «Детского мира» в Ростове-на-Дону.