Пропавшего неделю назад в горах Адыгеи жителя Таганрога нашли живым

Posted 2 августа 2019, 09:39
Published 2 августа 2019, 09:39
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
О том, что мужчина собирается посетить Плато Лаго-Наки в Адыгее он сообщил своей дочери 27 июля. После этого турист не выходил на связь. Пропавшего сначала искали в родном Таганроге, однако спустя время принадлежащий ему автомобиль был обнаружен на парковке в Адыгее недалеко от гор.
Родственники туриста обратились 1 августа в полицию и МЧС, а также к добровольцам LIZAALERT. В пятницу, 2 августа, мужчину нашли.
Напомним, что в настоящее время в Таганроге идет розыск 43-летней Елены Сальниковой, которая еще в феврале не вернулась домой.