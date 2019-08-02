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Posted 2 августа 2019, 09:39

Published 2 августа 2019, 09:39

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Пропавшего неделю назад в горах Адыгеи жителя Таганрога нашли живым

2 августа 2019, 09:39
В горах Адыгеи нашли живым 55-летнего жителя Таганрога Алексея Колычева, который неделю не выходил на связь с родственниками, сообщил в соцсети его сын Роман.

О том, что мужчина собирается посетить Плато Лаго-Наки в Адыгее он сообщил своей дочери 27 июля. После этого турист не выходил на связь. Пропавшего сначала искали в родном Таганроге, однако спустя время принадлежащий ему автомобиль был обнаружен на парковке в Адыгее недалеко от гор.

Родственники туриста обратились 1 августа в полицию и МЧС, а также к добровольцам LIZAALERT. В пятницу, 2 августа, мужчину нашли.

Напомним, что в настоящее время в Таганроге идет розыск 43-летней Елены Сальниковой, которая еще в феврале не вернулась домой.

#Общество#Новости
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