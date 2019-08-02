Пропавшего неделю назад в горах Адыгеи жителя Таганрога нашли живым

О том, что мужчина собирается посетить Плато Лаго-Наки в Адыгее он сообщил своей дочери 27 июля. После этого турист не выходил на связь. Пропавшего сначала искали в родном Таганроге, однако спустя время принадлежащий ему автомобиль был обнаружен на парковке в Адыгее недалеко от гор.