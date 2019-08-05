Двух дебоширов сняли с поездов в Ростовской области

Posted 5 августа 2019, 05:45
Published 5 августа 2019, 05:45
Modified 11 сентября 2022, 15:17
Updated 11 сентября 2022, 15:17
Один из случаев произошел в поезде, который двигался Мурманска в Анапу, где потребовались сотрудники полиции. Начальник поезда рассказал, что пьяный пассажир мешал попутчикам и не реагировал на замечания.
Отмечается, что 40-летнего мужчину сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Второй инцидент случился в поезде, который двигался из Москвы в Нальчик. Здесь 60-летний пьяный москвич оскорблял пассажиров.
В отношении нарушителей составили административные протоколы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста.