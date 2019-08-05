rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2019, 05:45

Published 5 августа 2019, 05:45

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

Двух дебоширов сняли с поездов в Ростовской области

5 августа 2019, 05:45
В Ростовской области с поездов сняли двух пассажиров, которые устроили дебош, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Один из случаев произошел в поезде, который двигался Мурманска в Анапу, где потребовались сотрудники полиции. Начальник поезда рассказал, что пьяный пассажир мешал попутчикам и не реагировал на замечания.

Отмечается, что 40-летнего мужчину сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Второй инцидент случился в поезде, который двигался из Москвы в Нальчик. Здесь 60-летний пьяный москвич оскорблял пассажиров.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста.

Материалы по теме
В Ростовской области с поезда сняли пенсионера-дебошира
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика