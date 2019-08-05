Секретное укрытие солдат Вермахта обнаружили в Ростовской области

Posted 5 августа 2019, 08:40
Published 5 августа 2019, 08:40
Modified 17 сентября 2022, 16:16
Updated 17 сентября 2022, 16:16
Такие убежища на Миус-фронте использовались в качестве бомбоубежищ и зачастую представляли целые подземные галереи, заминированные и полные сюрпризов. У входа в подземное укрытие лежал шлем немецкого пехотинца, по всей видимости, каску бросили при отступлении.
Отмечается, что поисковики надеются найти предметы униформы и вооружения, которых обычно в подобных убежищах сохраняется довольно много.
Напомним, в Ростовской области нашли уникальные архивные документы фашистов, среди бумаг были протоколы допросов и схемы минных полей времен Великой Отечественной войны.