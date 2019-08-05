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Posted 5 августа 2019, 08:40

Published 5 августа 2019, 08:40

Modified 17 сентября 2022, 16:16

Updated 17 сентября 2022, 16:16

Секретное укрытие солдат Вермахта обнаружили в Ростовской области

5 августа 2019, 08:40
Поисковики Миус-фронта в Ростовской области на глубине 2,5 метра обнаружили подземное укрытие солдат Вермахта, сообщается в аккаунте сообщества в соцсети.

Такие убежища на Миус-фронте использовались в качестве бомбоубежищ и зачастую представляли целые подземные галереи, заминированные и полные сюрпризов. У входа в подземное укрытие лежал шлем немецкого пехотинца, по всей видимости, каску бросили при отступлении.

Отмечается, что поисковики надеются найти предметы униформы и вооружения, которых обычно в подобных убежищах сохраняется довольно много.

Напомним, в Ростовской области нашли уникальные архивные документы фашистов, среди бумаг были протоколы допросов и схемы минных полей времен Великой Отечественной войны.

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