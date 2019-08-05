Секретное укрытие солдат Вермахта обнаружили в Ростовской области

Такие убежища на Миус-фронте использовались в качестве бомбоубежищ и зачастую представляли целые подземные галереи, заминированные и полные сюрпризов. У входа в подземное укрытие лежал шлем немецкого пехотинца, по всей видимости, каску бросили при отступлении.