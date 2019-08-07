Движение перекроют на Дальневосточной в Ростове

Posted 7 августа 2019, 09:57
Published 7 августа 2019, 09:57
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Ограничения будут действовать с 27 августа по 15 ноября. На это время перекроют проезд автомобилей.
Отмечается, что специалисты проведут работы по ремонту улицы Дальневосточной. Также стало известно, что с 26 августа ограничат максимальную скорость до 40 километров в час по улице Белорусская, 217-211. Здесь находится зона опасного поворота.
Ранее во всем регионе ввели ограничения движения для водителей фур, которым запрещено ехать по федеральным трассам, если температура воздуха превышает 32 градуса.
До этого появилась информация, что в Ростове более чем на месяц введут ограничения движения на участке улицы Верхненольной.