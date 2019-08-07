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Posted 7 августа 2019, 05:08

Published 7 августа 2019, 05:08

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Ростовчанин спрыгнул с Ворошиловского моста

7 августа 2019, 05:08
В Ростове-на-Дону мужчина спрыгнул с Ворошиловского моста в воду и получил травмы, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина совершил прыжок во вторник днем. В воде он получил травмы, но остался жив.

«Ростовчанин после прыжка отключился на несколько секунд, скорее всего, он повредил правую руку. После падения сразу плыть к берегу не смог», — написали очевидцы.

По словам автора публикации, ростовчанин в трусах прошел по мосту, после чего перелез через ограждение и спрыгнул.

Пользователи в комментариях написали, что мужчина был пьяный.

#Общество#Новости
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