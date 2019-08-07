Ростовчанин спрыгнул с Ворошиловского моста

Posted 7 августа 2019, 05:08
Published 7 августа 2019, 05:08
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Мужчина совершил прыжок во вторник днем. В воде он получил травмы, но остался жив.
«Ростовчанин после прыжка отключился на несколько секунд, скорее всего, он повредил правую руку. После падения сразу плыть к берегу не смог», — написали очевидцы.
По словам автора публикации, ростовчанин в трусах прошел по мосту, после чего перелез через ограждение и спрыгнул.
Пользователи в комментариях написали, что мужчина был пьяный.