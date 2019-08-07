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Posted 7 августа 2019, 04:17

Published 7 августа 2019, 04:17

Modified 17 сентября 2022, 16:16

Updated 17 сентября 2022, 16:16

Ростовская область стала второй по числу новых ВИЧ- инфицированных в ЮФО

7 августа 2019, 04:17
По итогам 2018 года Ростовская область заняла второе место среди регионов Южного федерального округа по числу новых пациентов, зараженных ВИЧ-инфекцией, следует из отчета Минздрава РФ.

Так, в минувшем году в Ростовской области было зарегистрировано 1,6 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По сравнению с данными за 2017 год количество новых ВИЧ-инфицированных сократилось на 20%.

При этом на 100 тысяч населения число людей с ВИЧ составляет 39,8 человек, что ниже, чем в Краснодарском крае (42), в Волгоградской области (49,1) в Республике Крым (51,5) и в Севастополе (58,4).

Ранее сообщалось о 1,5 тысячи ВИЧ-инфицированных в Ростовской области. Регион находится на 46-м месте среди субъектов страны по заболеваемости и на 51-м месте по пораженности ВИЧ-инфекцией населения.

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