Ростовская область стала второй по числу новых ВИЧ- инфицированных в ЮФО

Posted 7 августа 2019, 04:17
Published 7 августа 2019, 04:17
Modified 17 сентября 2022, 16:16
Updated 17 сентября 2022, 16:16
Так, в минувшем году в Ростовской области было зарегистрировано 1,6 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По сравнению с данными за 2017 год количество новых ВИЧ-инфицированных сократилось на 20%.
При этом на 100 тысяч населения число людей с ВИЧ составляет 39,8 человек, что ниже, чем в Краснодарском крае (42), в Волгоградской области (49,1) в Республике Крым (51,5) и в Севастополе (58,4).
Ранее сообщалось о 1,5 тысячи ВИЧ-инфицированных в Ростовской области. Регион находится на 46-м месте среди субъектов страны по заболеваемости и на 51-м месте по пораженности ВИЧ-инфекцией населения.