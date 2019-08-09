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Posted 9 августа 2019, 06:47

Published 9 августа 2019, 06:47

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ремонт моста на дороге Азов — Ейск завершится в октябре

9 августа 2019, 06:47
В Ростовской области на дороге Азов — Ейск проходят работы по ремонту моста, которые завершатся осенью, сообщили в правительстве региона.

В данный момент проходит капремонт мостового перехода, движение на этом участке действует в реверсивном режиме. Уже завершен демонтаж подходов к мосту и работы по подъему пролетного строения.

Отмечается, что сейчас работы завершены на 45%, мост должны сдать 30 октября. На весь ремонт будет потрачено 26 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что подрядчикам, которые были задействованы в ремонте дорог на территории Новочеркасска, не оплатят работы, выполненные с нарушением действующих ГОСТов.

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