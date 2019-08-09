Ремонт моста на дороге Азов — Ейск завершится в октябре

Posted 9 августа 2019, 06:47
Published 9 августа 2019, 06:47
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В данный момент проходит капремонт мостового перехода, движение на этом участке действует в реверсивном режиме. Уже завершен демонтаж подходов к мосту и работы по подъему пролетного строения.
Отмечается, что сейчас работы завершены на 45%, мост должны сдать 30 октября. На весь ремонт будет потрачено 26 миллионов рублей.
Ранее появилась информация, что подрядчикам, которые были задействованы в ремонте дорог на территории Новочеркасска, не оплатят работы, выполненные с нарушением действующих ГОСТов.