На реконструкцию парка «Осенний» в Ростове направят 86 млн рублей

Общественные обсуждения нового проекта парка «Осенний», что находится на улице Киргизской, прошли в марте прошлого года. Обследовав деревья, специалисты пришли к выводу, что придется спилить около 600 деревьев, из них более 400 — аварийных. Это обстоятельство взволновало жителей района. В субботу утром на встрече с общественниками, депутатами жителям подробно рассказали об изменениях, которые произойдут в парке после реконструкции. Здесь, как предусмотрено проектом, появятся новые велодорожки, скамейки, детские и спортивные зоны, откроются восстановленный кинотеатр и фонтан. И вместо спиленных аварийных 492 и живых 200 деревьев, будет высажено 1131 дерево.