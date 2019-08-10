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Posted 10 августа 2019, 15:32

Published 10 августа 2019, 15:32

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

На реконструкцию парка «Осенний» в Ростове направят 86 млн рублей

10 августа 2019, 15:32
На благоустройство парка «Осенний» в Первомайском районе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будет потрачено более 86 миллионов рублей, рассказала в субботу на встрече с жителями и общественниками ио заместитель главы администрации города по ЖКХ Анна Нор-Аревян.

Общественные обсуждения нового проекта парка «Осенний», что находится на улице Киргизской, прошли в марте прошлого года. Обследовав деревья, специалисты пришли к выводу, что придется спилить около 600 деревьев, из них более 400 — аварийных. Это обстоятельство взволновало жителей района. В субботу утром на встрече с общественниками, депутатами жителям подробно рассказали об изменениях, которые произойдут в парке после реконструкции. Здесь, как предусмотрено проектом, появятся новые велодорожки, скамейки, детские и спортивные зоны, откроются восстановленный кинотеатр и фонтан. И вместо спиленных аварийных 492 и живых 200 деревьев, будет высажено 1131 дерево.

«Бюджетом на текущий год на реализацию проекта благоустройства парка „Осенний“ предусмотрено 86 512 800 рублей. Из них средства федерального бюджета - 83 789 800 рублей, областного бюджета - 1 710 000 рублей, и городского бюджета - 1 013 000 рублей. В рамках реализации программы разработано техническое задание и проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на достоверность применения сметных нормативов и оценки соответствия разделов проектной документации», — отметила Нор-Аревян.

Завершение работ по благоустройству парка «Осенний» запланировано на ноябрь текущего года. Жители района попросили провести новое обследование деревьев, что и было решено сделать в ближайшие дни. После этого инициативная группа вновь соберется для того, чтобы внести поправки в проект благоустройства парка «Осенний».

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