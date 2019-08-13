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Posted 13 августа 2019, 12:13

Published 13 августа 2019, 12:13

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Волгодонске из-за плесени на стенах закрыли детский сад

13 августа 2019, 12:13
Работу детского сада приостановили в Волгодонске из-за плесени на стенах, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Проверку, в ходе которой выявили несоблюдение эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, провел Роспотребнадзор.

В помещениях детсада обнаружили разводы и грибок на стенах и потолке. Кроме того, местами от стен отставали обои и протекала крыша.

По решению суда работу детсада приостановили на два месяца, за которые руководство объекта должно устранить нарушения. По адресу детского сада выехал судебный пристав и опечатал помещения.

Напомним, на 45 дней приостановили деятельность аптеки в Ростове за продажу лекарственного препарата без рецепта.

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