В Волгодонске из-за плесени на стенах закрыли детский сад

Posted 13 августа 2019, 12:13
Published 13 августа 2019, 12:13
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Проверку, в ходе которой выявили несоблюдение эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, провел Роспотребнадзор.
В помещениях детсада обнаружили разводы и грибок на стенах и потолке. Кроме того, местами от стен отставали обои и протекала крыша.
По решению суда работу детсада приостановили на два месяца, за которые руководство объекта должно устранить нарушения. По адресу детского сада выехал судебный пристав и опечатал помещения.
Напомним, на 45 дней приостановили деятельность аптеки в Ростове за продажу лекарственного препарата без рецепта.