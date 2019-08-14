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Posted 14 августа 2019, 11:24

Published 14 августа 2019, 11:24

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Бесплатного проезда в пригородных автобусах лишатся льготники Ростовской области

14 августа 2019, 11:24
Федеральных льготников Ростовской области лишат бесплатного проезда в автобусах пригородных направлений, сообщил «Ростовский городской транспорт».

Нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года, льготу отменят и на междугородних маршрутах.

Федеральные льготники получают ежемесячные выплаты на компенсацию расходов на проезд в сумме 1,5 — 2 тысячи рублей, а право на бесплатный проезд было мерой соцподдержки. При этом федеральные льготники смогут ездить бесплатно на внутригородских и внутрирайонных маршрутах при покупке единого проездного билета. С 1 января 2020 года стоимость последнего увеличится на 11 рублей до 276 рублей.

Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд в скоростном трамвае, который появится в Ростове до 2025 года.

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