Бесплатного проезда в пригородных автобусах лишатся льготники Ростовской области

Posted 14 августа 2019, 11:24
Published 14 августа 2019, 11:24
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года, льготу отменят и на междугородних маршрутах.
Федеральные льготники получают ежемесячные выплаты на компенсацию расходов на проезд в сумме 1,5 — 2 тысячи рублей, а право на бесплатный проезд было мерой соцподдержки. При этом федеральные льготники смогут ездить бесплатно на внутригородских и внутрирайонных маршрутах при покупке единого проездного билета. С 1 января 2020 года стоимость последнего увеличится на 11 рублей до 276 рублей.
Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд в скоростном трамвае, который появится в Ростове до 2025 года.