Бесплатного проезда в пригородных автобусах лишатся льготники Ростовской области

Федеральные льготники получают ежемесячные выплаты на компенсацию расходов на проезд в сумме 1,5 — 2 тысячи рублей, а право на бесплатный проезд было мерой соцподдержки. При этом федеральные льготники смогут ездить бесплатно на внутригородских и внутрирайонных маршрутах при покупке единого проездного билета. С 1 января 2020 года стоимость последнего увеличится на 11 рублей до 276 рублей.