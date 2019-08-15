В октябре закончат строительство музея на «Самбекских высотах» в Ростовской области

Posted 15 августа 2019, 10:05
Published 15 августа 2019, 10:05
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В настоящее время есть небольшое отставание от графика строительства, но завершить все работы планируют в срок.
Одновременно со строительством здания ремонтируют проходящую рядом дорогу и строят пешеходный мост со смотровой площадкой над автострадой. Мост облегчит переход посетителей музея через оживленную трассу.
Кроме того, в октябре на территории комплекса установят памятник Воину и композицию «Журавли».
Напомним, число рабочих, занятых в строительстве музея на «Самбекских высотах», увеличили в Ростовской области, чтобы завершить работы в срок.