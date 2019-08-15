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Posted 15 августа 2019, 10:05

Published 15 августа 2019, 10:05

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В октябре закончат строительство музея на «Самбекских высотах» в Ростовской области

15 августа 2019, 10:05
Строительство здания Народного военно-исторического комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области завершат к 1 октября 2019 года, сообщило региональное правительство.

В настоящее время есть небольшое отставание от графика строительства, но завершить все работы планируют в срок.

Одновременно со строительством здания ремонтируют проходящую рядом дорогу и строят пешеходный мост со смотровой площадкой над автострадой. Мост облегчит переход посетителей музея через оживленную трассу.

Кроме того, в октябре на территории комплекса установят памятник Воину и композицию «Журавли».

Напомним, число рабочих, занятых в строительстве музея на «Самбекских высотах», увеличили в Ростовской области, чтобы завершить работы в срок.

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