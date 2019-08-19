Австралийка погибла во время пожара в отеле Одессы

Возгорание стало причиной гибели и еще восьми человек, трое из которых пока не опознаны, сообщает телеканал «360»
Отмечается, что пятеро погибших являются гражданами Украины. Еще десять человек числятся пострадавшими в этом пожаре. Среди них - граждане Сьерра-Леоне и Литвы. В числе погибших - один ребенок.
Пожар охватил территорию более тысячи квадратных метров. По предварительным данным, его причиной могло стать воспламенение в электрощитовой.
По факту пожара уже задержан владелец гостиницы. Против него возбуждено уголовное дело.
Намечавшаяся на июнь проверка пожарной безопасности не состоялась из-за смены формы собственности отеля.