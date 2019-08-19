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Австралийка погибла во время пожара в отеле Одессы

19 августа 2019, 16:37
Фото: publicdomainpictures.net
Гражданка Австралии погибла 17 августа при пожаре в одесском отеле «Токио стар».

Возгорание стало причиной гибели и еще восьми человек, трое из которых пока не опознаны, сообщает телеканал «360»

Отмечается, что пятеро погибших являются гражданами Украины. Еще десять человек числятся пострадавшими в этом пожаре. Среди них - граждане Сьерра-Леоне и Литвы. В числе погибших - один ребенок.

Пожар охватил территорию более тысячи квадратных метров. По предварительным данным, его причиной могло стать воспламенение в электрощитовой.

По факту пожара уже задержан владелец гостиницы. Против него возбуждено уголовное дело.

Намечавшаяся на июнь проверка пожарной безопасности не состоялась из-за смены формы собственности отеля.

#Новости#Происшествия
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