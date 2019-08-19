На инфраструктуру сферы образования Ростовской области потратят 11 млрд рублей

Встреча губернатора с представителями сферы образования прошла в понедельник в ходе педконференции. Кроме вложений в сферу образования обсудили формирование Южного научно-образовательного центра «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». В настоящее время в центр мирового уровня входят 14 вузов, 8 научных учреждений и 30 индустриальных партнеров. Идея создания центра принадлежит главе региона, главной целью создания структуры является увеличение объемов производства российской цифровой сельхозтехники и рост доли этой продукции на мировом рынке.