На инфраструктуру сферы образования Ростовской области потратят 11 млрд рублей

Средства выделили в рамках нацпроектов на период до 2021 года.
По словам губернатора Василия Голубева, более 4,5 миллиарда рублей уйдет на создание трех тысяч мест для детей младше трех лет в детских садах в рамках регионального проекта. Программа направлена на создание условий, способствующих занятости женщин.
«Еще 6,8 миллиарда рублей запланировано на строительство, ремонт и оснащение школ. Как видите, впереди много дел», — отметил Голубев.
Встреча губернатора с представителями сферы образования прошла в понедельник в ходе педконференции. Кроме вложений в сферу образования обсудили формирование Южного научно-образовательного центра «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». В настоящее время в центр мирового уровня входят 14 вузов, 8 научных учреждений и 30 индустриальных партнеров. Идея создания центра принадлежит главе региона, главной целью создания структуры является увеличение объемов производства российской цифровой сельхозтехники и рост доли этой продукции на мировом рынке.
Напомним, на ремонт и оснащение детских садов и школ в Зимовниковском и Миллеровском районах выделили 50,5 миллиона рублей.