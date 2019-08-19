rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На инфраструктуру сферы образования Ростовской области потратят 11 млрд рублей

19 августа 2019, 19:14
Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области
В ближайшие годы на инфраструктуру сферы образования в Ростовской области потратят более 11 миллиардов рублей, сообщило региональное правительство.

Средства выделили в рамках нацпроектов на период до 2021 года.

По словам губернатора Василия Голубева, более 4,5 миллиарда рублей уйдет на создание трех тысяч мест для детей младше трех лет в детских садах в рамках регионального проекта. Программа направлена на создание условий, способствующих занятости женщин.

«Еще 6,8 миллиарда рублей запланировано на строительство, ремонт и оснащение школ. Как видите, впереди много дел», — отметил Голубев.

Встреча губернатора с представителями сферы образования прошла в понедельник в ходе педконференции. Кроме вложений в сферу образования обсудили формирование Южного научно-образовательного центра «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». В настоящее время в центр мирового уровня входят 14 вузов, 8 научных учреждений и 30 индустриальных партнеров. Идея создания центра принадлежит главе региона, главной целью создания структуры является увеличение объемов производства российской цифровой сельхозтехники и рост доли этой продукции на мировом рынке.

Напомним, на ремонт и оснащение детских садов и школ в Зимовниковском и Миллеровском районах выделили 50,5 миллиона рублей.

Материалы по теме
В 2019 на ремонт поликлиник в Ростове потратили 220 млн рублейНа уборку мусора на новом кладбище в Ростове потратят 4,5 млн руб
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28