Похвалившуюся саморазвитием ростовчанку Костенко обвинили в безграмотности

Ростовчанка опубликовала пост, в котором написала, что постоянно старается развиваться и учит английский язык. В данный момент она проходит курсы.
Однако такое стремление стать лучше не впечатлило подписчиков, и они обратили внимание на ошибки. «Что значит „Я была личным свидетелем того, как они работают“?» — спросила подписчица, процитировав выражение модели.
Девушка ответила, что допустила ошибку. Пользователи заметили, что она публичный человек, и с нее берут пример дети.
«Уже абсурд, я допустила ошибку в окончании, а не пропагандирую нездоровый образ жизни. А вообще дети учатся исключительно на примере своих родителей и близкого окружения», — подытожила ростовчанка.