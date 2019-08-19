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Похвалившуюся саморазвитием ростовчанку Костенко обвинили в безграмотности

19 августа 2019, 18:35
Фото: kostenko.94/instagram
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону указали ей на ошибки в ее публикациях, дискуссия развернулась на странице девушки в Instagram.

Ростовчанка опубликовала пост, в котором написала, что постоянно старается развиваться и учит английский язык. В данный момент она проходит курсы.

Однако такое стремление стать лучше не впечатлило подписчиков, и они обратили внимание на ошибки. «Что значит „Я была личным свидетелем того, как они работают“?» — спросила подписчица, процитировав выражение модели.

Девушка ответила, что допустила ошибку. Пользователи заметили, что она публичный человек, и с нее берут пример дети.

«Уже абсурд, я допустила ошибку в окончании, а не пропагандирую нездоровый образ жизни. А вообще дети учатся исключительно на примере своих родителей и близкого окружения», — подытожила ростовчанка.

Ранее известный футболист и муж Костенко Дмитрий Тарасов выложил подробности интимной жизни пары.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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