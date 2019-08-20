Ловелас в Сети «клеит» девушек, представляясь ростовчанином Дибровым

«Кто-то от моего имени пытается познакомиться с девушками. Это оскорбляет честь моей семьи, чего нельзя терпеть», — написал Дибров.
Он попросил реагировать только на информацию с его официального аккаунта и таким образом дать отпор «псевдодибровым».
Телеведущий разместил скрин переписки, на которой неизвестный от его имени приглашал девушку к себе домой. Она отказала, сославшись на то, что он женат.
Ранее блогер Лена Миро раскритиковала отношения Дибровых из-за слишком большой разницы в возрасте. По ее словам, Полина Диброва, которая младше супруга почти на 30 лет, будет ему изменять.