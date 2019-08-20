rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Около парка Строителей в Ростове разрешили построить многоэтажку​

20 августа 2019, 17:56
Фото: pixabay.com
На Буденновском, недалеко от парка Строителей, планируют возвести многоэтажный жилой дом, следует из отчета Департамента архитектуры и градостроительства Ростова за июль.​

«В июле этого года Департамент выдал семь разрешений на строительство многоэтажных жилых домов», — сказано в отчете. Среди них числится жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Адрес нового дома — проспект Буденновский 77/117, это рядом с памятником ростовским градостроителям. Территория огорожена уже несколько лет, вдоль замороженной стройки для пешеходов сделали проход с крышей, со стороны дороги на нем повесили изображения с детскими рисунками.​

Как сообщают СМИ, в 2014 году эту высотку запретил строить бывший глава горадминистрации Сергей Горбань, потому что работы начали без необходимого разрешения. В документах картотеки арбитражных дел сказано, что Департамент подал в суд на «Плюс-К» и предпринимателя Александра Перельмана с требованием остановить строительство и демонтировать конструкции за собственные деньги. В 2015 году суд отказал департаменту, встав на сторону застройщика. ​

Материалы по теме
На достройку элитной многоэтажки на Пушкинской в Ростове получил разрешение ИПНедостроенную многоэтажку хотят снести в РостовеПочти 2 тыс деревьев вырубили для строительства парка у Самбекских высот под Ростовом
#Новости#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28