Около парка Строителей в Ростове разрешили построить многоэтажку​

«В июле этого года Департамент выдал семь разрешений на строительство многоэтажных жилых домов», — сказано в отчете. Среди них числится жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Адрес нового дома — проспект Буденновский 77/117, это рядом с памятником ростовским градостроителям. Территория огорожена уже несколько лет, вдоль замороженной стройки для пешеходов сделали проход с крышей, со стороны дороги на нем повесили изображения с детскими рисунками.
Как сообщают СМИ, в 2014 году эту высотку запретил строить бывший глава горадминистрации Сергей Горбань, потому что работы начали без необходимого разрешения. В документах картотеки арбитражных дел сказано, что Департамент подал в суд на «Плюс-К» и предпринимателя Александра Перельмана с требованием остановить строительство и демонтировать конструкции за собственные деньги. В 2015 году суд отказал департаменту, встав на сторону застройщика.