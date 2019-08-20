Около парка Строителей в Ростове разрешили построить многоэтажку​

«В июле этого года Департамент выдал семь разрешений на строительство многоэтажных жилых домов», — сказано в отчете. Среди них числится жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Адрес нового дома — проспект Буденновский 77/117, это рядом с памятником ростовским градостроителям. Территория огорожена уже несколько лет, вдоль замороженной стройки для пешеходов сделали проход с крышей, со стороны дороги на нем повесили изображения с детскими рисунками.​