Первые дебаты кандидатов в депутаты прошли в Ростове

Участники дебатов собрались в ресторане «Охотник» для обсуждения волнующих Ростов вопросов: говорили о транспорте, строительстве и сохранении облика исторического центра.
Всего в зале собрались более 80 действующих депутатов и кандидатов в Гордуму по четырем округам. Прямой эфир дебатов посмотрели более 5 тысяч жителей области. Несмотря на неформальную обстановку, вопросы поднимали самые серьезные, касающиеся наиболее важных для населения проблем. При этом задать свои вопросы кандидатам мог любой житель области, пришедший на дебаты. Такой возможностью воспользовались немало дончан, создав очередь к микрофону.
Так, одна из кандидатов коснулась темы загрязнения Северного водохранилища и принципов застройки Ростова, при которой сносят здания, построенные по ранее выданным разрешениям, а разрешения на строительство получает любой желающий.
Затронули на дебатах и проблемы Ворошиловского района, который нуждается в хороших дорогах, детских и спортивных площадках. При этом один из кандидатов в депутаты подробно рассказал о жалобах жителей Ворошиловского района на транспорт и заметил, что на такие встречи неплохо бы пригласить представителей городского департамента транспорта.
Также присутствующие на дебатах обсудили состояние Безымянной балки. Ручей Безымянный, являющийся левым притоком Темерника, течет через город и находится в катастрофическом экологическом состоянии. Самый большой подземный участок ручья от переулка Автомобильного до улицы Шеболдаева забран в коллектор, во время дождей поток затопляет дома и дворы. При этом на всем протяжении ручья через город в водоем сбрасывают отходы с предприятий и частных подворий. В ручей сбрасывают не просто мусор, но и вредные вещества — нефтепродукты, железо, органические соединения. Русло и берега ручья очень сильно загрязнены, а через водный поток установлено множество самодельных мостиков из подручных материалов: бревен, дверей. При этом вопрос Безымянного ручья поднимали неоднократно, но никакого изменения ситуации так и не наступило.
Также жители области задавали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания и коммунальных тарифов. Отмечается, что такой формат общения помогает жителям региона лучше узнать своих кандидатов перед выборами.
«Чтобы повысить доверие граждан к депутатам, необходимо живое общение. Наша организация взяла на себя ответственность за дебаты. Участие в дебатах было бесплатное для кандидатов в депутаты и всех желающих поучаствовать и просто посмотреть. Наше начинание поддержали в избирательной комиссии Ростова и это радует. Чтобы в нашем городе действительно жить стало комфортно, и решались значимые проблемы, мы должны как можно чаще встречаться», — прокомментировала РОО «Союз общественных инициатив» Татьяна Крашенникова.
По мнению Крашенниковой, такие встречи необходимы и населению, и кандидатам в депутаты.
Дополнительные выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва пройдут 8 сентября. Выборы пройдут в четырех одномандатных округах, в Кировском, Ворошиловском и Октябрьском, в которых освободились мандаты в сентябре прошлого года. Предыдущие депутаты получили места в областном Парламенте. На мандаты претендуют 25 кандидатов от Единой России, КПРФ, Справедливой России, ЛДПР, «Коммунистов России» и «Партии Роста», а также шесть самовыдвиженцев. Выборы пройдут на 47 избирательных участках.