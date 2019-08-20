Первые дебаты кандидатов в депутаты прошли в Ростове

Также присутствующие на дебатах обсудили состояние Безымянной балки. Ручей Безымянный, являющийся левым притоком Темерника, течет через город и находится в катастрофическом экологическом состоянии. Самый большой подземный участок ручья от переулка Автомобильного до улицы Шеболдаева забран в коллектор, во время дождей поток затопляет дома и дворы. При этом на всем протяжении ручья через город в водоем сбрасывают отходы с предприятий и частных подворий. В ручей сбрасывают не просто мусор, но и вредные вещества — нефтепродукты, железо, органические соединения. Русло и берега ручья очень сильно загрязнены, а через водный поток установлено множество самодельных мостиков из подручных материалов: бревен, дверей. При этом вопрос Безымянного ручья поднимали неоднократно, но никакого изменения ситуации так и не наступило.