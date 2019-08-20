Владельцы и менеджеры «Донинвеста» осуждены в Ростове за хищения

Председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, а также ее заместитель Светлана Гуленкова получили по семь лет и 10 месяцев лишения свободы. Вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков — восемь лет и три месяца, а совладелица «Донинвеста» Оксана Ермакова проведет в колонии шесть лет.