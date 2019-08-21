Движение в центре Ростова ограничат на месяц

Речь идет о проспекте Ворошиловский на участке от улицы Пушкинская до Максима Горького, где ограничат движение по правой полосе. Эти меры будут действовать в течение месяца с 11 сентября.
В это время пройдут работы по реконструкции водопроводной линии.
Также в городе с 21 сентября запретят остановку на улице Советская на участке от улицы Каяни до площади Театральная. Запреты будут вводить с 23.00 мск до 05.00. Это поможет повысить безопасность дорожного движения.
Ранее появилась информация, что в Ростове ограничат движение из-за концерта «Ленинграда».