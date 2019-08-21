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Движение в центре Ростова ограничат на месяц

21 августа 2019, 08:33
Фото: https://pixabay.com
В центральной части Ростова-на-Дону на месяц введут ограничения движения из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

Речь идет о проспекте Ворошиловский на участке от улицы Пушкинская до Максима Горького, где ограничат движение по правой полосе. Эти меры будут действовать в течение месяца с 11 сентября.

В это время пройдут работы по реконструкции водопроводной линии.

Также в городе с 21 сентября запретят остановку на улице Советская на участке от улицы Каяни до площади Театральная. Запреты будут вводить с 23.00 мск до 05.00. Это поможет повысить безопасность дорожного движения.

Ранее появилась информация, что в Ростове ограничат движение из-за концерта «Ленинграда».

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#Новости#Новости Ростова#Общество
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