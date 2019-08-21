Футбольный матч «Ростов» — «Рубин» организуют в стиле Metallica

«На «Ростов-Арене» состоится самый рок-н-рольный матч в истории российского футбола. «Ростов» под звуки Metallica и System Of a Down зарубится с «Рубином», — сказано в сообщении.
Для матча подготовили афишу, на которой главные тренеры команд изображены в виде рок-звезд. Встреча состоится 25 августа в рамках чемпионата России.
Ранее ростовчане уже проводили тематические игры. Одна из них была организована в стиле популярного сериала «Игра престолов». Также другую игру проводили в стиле шоу «Крутое пике».