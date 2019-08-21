rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Футбольный матч «Ростов» — «Рубин» организуют в стиле Metallica

21 августа 2019, 10:53
Фото: Ростов Главный — новости Ростов
Основной темой футбольного матча между командами «Ростов» и «Рубин» станет рок-музыка, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«На «Ростов-Арене» состоится самый рок-н-рольный матч в истории российского футбола. «Ростов» под звуки Metallica и System Of a Down зарубится с «Рубином», — сказано в сообщении.

Для матча подготовили афишу, на которой главные тренеры команд изображены в виде рок-звезд. Встреча состоится 25 августа в рамках чемпионата России.

Ранее ростовчане уже проводили тематические игры. Одна из них была организована в стиле популярного сериала «Игра престолов». Также другую игру проводили в стиле шоу «Крутое пике».

Материалы по теме
Главный тренер ФК «Ростов» назвал причины проигрыша «Уфе»Почти 4 млн руб потратил ФК «Ростов» на перелеты на матч с «Уфой»Представитель РФС указал на ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28