Горный университет будет сотрудничать с Финляндией в сфере защиты окружающей среды

Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента Владимира Путина в Хельсинки.
Как сообщает forpost-sz.ru, основные задачи Центра компетенций на базе Горного университета - высококлассная подготовка специалистов, внедрение инновационных технологий и, как следствие, развитие минерально-сырьевого сектора экономики.
По словам Литвиненко, в ближайших планах - создание команды из сотрудников горнодобывающих компаний и технических вузов для повышения эффективности всей отрасли. В 2019 году такие же соглашения подпишут еще с четырьмя крупнейшими университетами мира. В дальнейшем их количество увеличится до двенадцати, добавил Литвиненко.
Юха-Матти Сакса отметил, что успешное сотрудничество с Горным университетом ведется уже несколько лет. Благодаря тому, что вузы находятся на небольшом расстоянии друг от друга, происходит постоянный обмен студентами и организуются совместные исследования.
ЛТУ будет изучать эффективность добычи полезных ископаемых в качестве опорного университета Центра компетенций. Кроме этого, его задачами станут повышение эффективности технологий переработки бытовых отходов и утилизации опасных элементов, а также работа над уменьшением объема выброса парниковых газов в атмосферу.
Ранее главы РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте уже обсуждали вопросы защиты окружающей среды. Помощник руководителя Администрации Президента России Кирилл Молодцов отметил, что подобная форма сотрудничества станет стимулом для долгосрочных и плодотворных отношений между государствами.