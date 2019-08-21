Горный университет будет сотрудничать с Финляндией в сфере защиты окружающей среды

По словам Литвиненко, в ближайших планах - создание команды из сотрудников горнодобывающих компаний и технических вузов для повышения эффективности всей отрасли. В 2019 году такие же соглашения подпишут еще с четырьмя крупнейшими университетами мира. В дальнейшем их количество увеличится до двенадцати, добавил Литвиненко.