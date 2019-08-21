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Горный университет будет сотрудничать с Финляндией в сфере защиты окружающей среды

21 августа 2019, 16:02
Фото: https://www.spmi.ru/
Ректор Горного университета Санкт-Петербурга Владимир Литвиненко 21 августа в Хельсинки подписал соглашение с ректором Лаппеенрантского технологического университета (ЛТУ) Юха-Матти Сакса о сотрудничестве ЛТУ и Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента Владимира Путина в Хельсинки.

Как сообщает forpost-sz.ru, основные задачи Центра компетенций на базе Горного университета - высококлассная подготовка специалистов, внедрение инновационных технологий и, как следствие, развитие минерально-сырьевого сектора экономики.

По словам Литвиненко, в ближайших планах - создание команды из сотрудников горнодобывающих компаний и технических вузов для повышения эффективности всей отрасли. В 2019 году такие же соглашения подпишут еще с четырьмя крупнейшими университетами мира. В дальнейшем их количество увеличится до двенадцати, добавил Литвиненко.

Юха-Матти Сакса отметил, что успешное сотрудничество с Горным университетом ведется уже несколько лет. Благодаря тому, что вузы находятся на небольшом расстоянии друг от друга, происходит постоянный обмен студентами и организуются совместные исследования.

ЛТУ будет изучать эффективность добычи полезных ископаемых в качестве опорного университета Центра компетенций. Кроме этого, его задачами станут повышение эффективности технологий переработки бытовых отходов и утилизации опасных элементов, а также работа над уменьшением объема выброса парниковых газов в атмосферу.

Ранее главы РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте уже обсуждали вопросы защиты окружающей среды. Помощник руководителя Администрации Президента России Кирилл Молодцов отметил, что подобная форма сотрудничества станет стимулом для долгосрочных и плодотворных отношений между государствами.

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