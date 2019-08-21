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Posted 21 августа 2019, 14:30

Published 21 августа 2019, 14:30

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Минздрав начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома под Ростовом

21 августа 2019, 14:30
В Ростовской области Минздрав начал ведомственную проверку из-за ситуации с находящимся в больнице ребенком, сообщается на сайте министерства.

Ранее мать 11-летнего мальчика рассказала, что он сломал руку, после чего ему провели операцию и наложили гипс. Боль у него не спадала, но врачи говорили, что так и должно быть. По словам ростовчанки, в дальнейшем ему ампутировали руку.

«Оперативное лечение было выполнено по жизненным показаниям, по решению консилиума специалистов. Мальчика перевели из реанимации в палату хирургического отделения, его состояние оценивается как среднетяжелое», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ребенок получает необходимое лечение, также с ним работает психолог. По данным министерства, пациент переносит сильную психологическую травму.

В данный момент проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры.

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