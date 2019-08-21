Минздрав начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома под Ростовом

Ранее мать 11-летнего мальчика рассказала, что он сломал руку, после чего ему провели операцию и наложили гипс. Боль у него не спадала, но врачи говорили, что так и должно быть. По словам ростовчанки, в дальнейшем ему ампутировали руку.