Минздрав начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома под Ростовом

Posted 21 августа 2019, 14:30
Published 21 августа 2019, 14:30
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Ранее мать 11-летнего мальчика рассказала, что он сломал руку, после чего ему провели операцию и наложили гипс. Боль у него не спадала, но врачи говорили, что так и должно быть. По словам ростовчанки, в дальнейшем ему ампутировали руку.
«Оперативное лечение было выполнено по жизненным показаниям, по решению консилиума специалистов. Мальчика перевели из реанимации в палату хирургического отделения, его состояние оценивается как среднетяжелое», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ребенок получает необходимое лечение, также с ним работает психолог. По данным министерства, пациент переносит сильную психологическую травму.
В данный момент проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры.