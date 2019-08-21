Семейная пара украла граммофон и самовар в Таганроге

В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что уезжал по делам, а когда вернулся, то обнаружил пропажу вещей.
Подозреваемыми оказались 39-летний мужчина и 37-летняя женщина, которая ранее была судима за разбой. Они сломали замок на двери и пробрались внутрь.
«Злоумышленники вынесли металлические изделия, в том числе граммофон и самовар. Украденные вещи они отдали на металлолом», — рассказали в полиции.
По факту кражи завели уголовное дело. Ранее в Ростове украли ножки привязанного цепью к дереву рояля.