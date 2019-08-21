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Семейная пара украла граммофон и самовар в Таганроге

21 августа 2019, 11:36
Фото: pixabay.com
В Таганроге задержали пару, которая совершила кражу раритета, сообщили в УМВД по Ростовской области.

В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что уезжал по делам, а когда вернулся, то обнаружил пропажу вещей.

Подозреваемыми оказались 39-летний мужчина и 37-летняя женщина, которая ранее была судима за разбой. Они сломали замок на двери и пробрались внутрь.

«Злоумышленники вынесли металлические изделия, в том числе граммофон и самовар. Украденные вещи они отдали на металлолом», — рассказали в полиции.

По факту кражи завели уголовное дело. Ранее в Ростове украли ножки привязанного цепью к дереву рояля.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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