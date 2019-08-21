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В Ростовской области наградят более 30 олимпийцев, параолимпийцев и их тренеров

21 августа 2019, 14:01
Фото: pixabay.com
В Ростовской области принято распоряжение о выплате премий за высокие результаты спортсменам — членам спортивных сборных команд России по олимпийским и параолимпийским видам спорта, а также их тренерам, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего в целях государственной поддержки спорта и стимулирования творческой активности материальное поощрение получит 31 сильнейший спортсмен и тренерский состав в Ростовской области. Общая сумма выплат составит свыше 3,7 миллиона рублей.

«Каждый из этих атлетов завоевал золотые, серебряные и бронзовые медали на всероссийских и международных соревнованиях в 2018 и 2019 годах, — пояснил министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Ростова-на-Дону одержали победу в первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ.

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