Несколько остановок отменят у девяти электричек в Ростовской области с 1 сентября

С указанной даты не будут останавливаться на остановочном пункте 1006-й километр пригородные поезда № 6363 Лихая — Кутейниково с отправлением в 07.28 мск и № 6358 Миллерово — Каменоломни с отправлением в 15.00 мск.
Отменят остановку на остановочном пункте 1388-й километр для электричек из Степной в Ростов № 6051 с отправлением в 04.53 мск и № 6053 с отправлением в 06.24 мск, а также для пригородных поездов № 6054, № 6060 и № 6758 из Ростова в Степную с отправлением в 15.40 мск, 20.06 мск и 18.23 мск соответственно.
Кроме того, с 1 сентября не будут останавливаться на остановочном пункте 1352-й километр электрички № 6028 из Ростова в Азов с отправлением в 17.26 мск и № 6186/6185 назначением Орловка Кубанская — Ростов с отправлением в 16.55 мск.