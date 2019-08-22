Несколько остановок отменят у девяти электричек в Ростовской области с 1 сентября

Отменят остановку на остановочном пункте 1388-й километр для электричек из Степной в Ростов № 6051 с отправлением в 04.53 мск и № 6053 с отправлением в 06.24 мск, а также для пригородных поездов № 6054, № 6060 и № 6758 из Ростова в Степную с отправлением в 15.40 мск, 20.06 мск и 18.23 мск соответственно.