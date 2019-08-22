Под Ростовом открылся приют для енотов

Яценко сообщила, что ее семья взяла первых трех енотов год назад, сегодня их уже 12. «Началось с того, что мы для семьи хотели взять енота, нашли приют в Сергиев Посаде. Оттуда уже вернулись с тремя енотами, потому что они там не помещались», — рассказала основательница. Позже они забрали оттуда еще несколько енотов, остальных им привезли. «Если человек не хочет больше держать взрослого енота, то его некуда деть. Люди либо выпускают его в лес, либо просто бросают. Но в дикой природе еноты умрут, в зоопарках своя система, их не принимают. Поэтому мы написали объявления на сайтах, что в трудных ситуациях лучше привезти енота нам, чем бросить», — добавила Яценко.