Под Ростовом открылся приют для енотов

Posted 22 августа 2019, 17:23
Published 22 августа 2019, 17:23
Modified 21 февраля, 12:55
Updated 21 февраля, 12:55
Яценко сообщила, что ее семья взяла первых трех енотов год назад, сегодня их уже 12. «Началось с того, что мы для семьи хотели взять енота, нашли приют в Сергиев Посаде. Оттуда уже вернулись с тремя енотами, потому что они там не помещались», — рассказала основательница. Позже они забрали оттуда еще несколько енотов, остальных им привезли. «Если человек не хочет больше держать взрослого енота, то его некуда деть. Люди либо выпускают его в лес, либо просто бросают. Но в дикой природе еноты умрут, в зоопарках своя система, их не принимают. Поэтому мы написали объявления на сайтах, что в трудных ситуациях лучше привезти енота нам, чем бросить», — добавила Яценко.
По ее словам, в медиа все говорят о хороших сторонах енотов, умалчивая о плохих. «Так никто не говорит, что они кусаются, что во время гона (течки) становятся на месяц безумными и агрессивными. Когда знаешь, что это и как обращаться, в этом нет ничего страшного. Мы сажаем в это время енотов в отдельный вольер и не даем общаться с незнакомыми людьми, тогда все нормально», — пояснила собеседница. Также, по ее словам, енотам нельзя оставаться одним, потому что они начинают дичать и кусать хозяина от обиды.
Яценко рассказала о нескольких животных их приюта. «В Москве закрылось енотокафе, енот стал никому не нужен. Хозяев часто нет дома и енот стал дичать, его привезли к нам», — сообщила она. Еще одного енота, по ее словам, привезли из Брянска добрые люди. «Они на лавке увидели переноску. Заглянули — там маленький енот, ему всего три месяца. Нашли нас и сами его привезли», — добавила собеседница. Еще одно животное выкупила хозяйка приюта из Московской области, она его передала в Мержаново. «Енота использовали, чтобы тренировать охотничьих собак. Он до сих пор дергается, когда слышит лай», — продолжила Яценко.
По словам собеседницы, в режиме приема посетителей приют работает с ноября. «Всем животным мы делаем прививки, регулярно осматриваем. Но если животные не хотят общаться, то мы учитываем это, занимаем посетителей чем-то другим. В этом наше отличие от контактного зоопарка», — заключила она.
Также в приюте есть другие животные: больше десятка собак, кошек, два кролика. Большая часть животных сбежалась к семье Яценко из брошенных на зиму дачных домов.