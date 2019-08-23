rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фетисов считает безответственными действия отстраненного за допинг Кузнецова

23 августа 2019, 16:51
Фото: flickr.com
Известный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в ситуации с отстранением Евгения Кузнецова рекомендовал задуматься об имидже страны.

Телеканал “360” сообщает, что по словам Фетисова, Международная федерация хоккея всегда осуществляла поддержку России, и сейчас, когда игрок отечественной сборной устроил такой “сюрприз”, ведомство проявляет лояльность.

Что касается возвращения Кузнецова в спорт, то Фетисов подчеркнул, что игрок отстранен только как участник сборной, а в Национальной хоккейной лиге Кузнецов играет по контракту. При этом, Фетисов считает, что в той ситуации, в которой оказалась страна из-за Кузнецова, ни о какой бронзовой медали чемпионата мира речи быть не может.

Отмечается, что в допинг-пробе Евгения Кузнецова были обнаружены следы кокаина.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28