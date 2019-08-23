Фетисов считает безответственными действия отстраненного за допинг Кузнецова

Что касается возвращения Кузнецова в спорт, то Фетисов подчеркнул, что игрок отстранен только как участник сборной, а в Национальной хоккейной лиге Кузнецов играет по контракту. При этом, Фетисов считает, что в той ситуации, в которой оказалась страна из-за Кузнецова, ни о какой бронзовой медали чемпионата мира речи быть не может.