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Нетрезвая компания избила актеров театра в Екатеринбурге

23 августа 2019, 14:50
Фото: ru.wikipedia.org
На территории Екатеринбурга компания выпивших молодых людей напала на актеров из Коляда-театра в то время, как они заносили реквизит в здание.

Как сообщает издание ФедералПресс, происшествие произошло 21 августа. Группа из 10 нетрезвых людей завязали потасовку с актерами.

В результате одного из актеров пришлось госпитализировать из-за сильного рассечения. Сильнее всего пострадали актеры Мурад Халимбеков и Тарас Поддубный. Некоторых нападавших полиция сумела задержать.

Причина, из-за которой возник конфликт, неизвестна. На данный моменет по факту нападения проводится проверка. Полицейские устанавливают личности причастных к преступлению. Актеры направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установление степени тяжести нанесенных побоев.

#Новости#Происшествия
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