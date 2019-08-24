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Спасатели в Крыму эвакуировали из ущелья двух ростовских туристов

24 августа 2019, 10:06
Фото: vk.com/krymspas
Двое туристов из Ростова-на-Дону не смогли самостоятельно выбраться из ущелья Шайтан-Дере в Крыму, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Крым-спас».

Туристы не смогли спуститься с труднодоступного участка, в результате чего потребовалась помощь спасателей. На место прибыли четыре сотрудника.

«Специалисты установили с ростовчанами связь по телефону и узнали их местоположение. Их эвакуировали из опасного участка при помощи снаряжения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь людям не потребовалась. Оказалось, что они пошли, по, так называемой, ложной тропе со скальными уступами, ведущей в ущелье, из которого очень сложно выбраться.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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