Спасатели в Крыму эвакуировали из ущелья двух ростовских туристов

Туристы не смогли спуститься с труднодоступного участка, в результате чего потребовалась помощь спасателей. На место прибыли четыре сотрудника.
«Специалисты установили с ростовчанами связь по телефону и узнали их местоположение. Их эвакуировали из опасного участка при помощи снаряжения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь людям не потребовалась. Оказалось, что они пошли, по, так называемой, ложной тропе со скальными уступами, ведущей в ущелье, из которого очень сложно выбраться.