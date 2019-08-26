Мэрия Ростова убирает ржавые автобусы без кондиционеров с улиц города

«По маршруту № 21 тоже отправили расторжение, но у них есть время на исправление. На данный момент на стадии односторонних расторжений находятся маршруты: № 40, 11, 66 и 80. Однако это решение может быть отменено, у них есть возможность исправить ситуацию в течение десяти дней», — отметил спикер.