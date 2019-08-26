Мэрия Ростова убирает ржавые автобусы без кондиционеров с улиц города

По словам Ермашова, на улицы Ростова перевозчики умудряются выпускать ржавый транспорт без кондиционера. Из-за чего пассажиры направляют жалобы в колл-центр.
«Как-то даже спросили пассажиры: „когда уберете эти "скотовозки“". А ведь сами перевозчики не пользуются этим транспортом. У нас есть колл-центр, где системно жалуются пассажиры. Мы анализируем критическую массу жалоб и потом назначаются проверки», — говорит Ермашов.
Всего в Ростове 1500 транспортных средств, их проверяют всего четыре специалиста. В настоящий момент все четверо сотрудников Департамента транспорта направились на проверку маршрутов № 94, 96 и 26. Люди пожаловались на отсутствие кондиционеров на этих линиях. Если эти факты будут установлены — с очередным перевозчиком придется расторгнуть контракт.
«По маршруту № 21 тоже отправили расторжение, но у них есть время на исправление. На данный момент на стадии односторонних расторжений находятся маршруты: № 40, 11, 66 и 80. Однако это решение может быть отменено, у них есть возможность исправить ситуацию в течение десяти дней», — отметил спикер.
Всего с начала года в Ростове-на-Дону было расторгнуто девять контрактов с перевозчиками. Вместо маршруток, с которыми договор расторгли, на линии могут поставить транспорт «Муниципальной транспортной компании». У компании есть автобусы, готовые заменить «списанные» ржавые маршрутки.