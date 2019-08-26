Ростовчанку в трусах облили химикатами на автомойке

Автомобильная мойка находится на кольце Доватора и Мадояна. Девушка в трусах и майке начала подходить к водителям и требовать, чтобы ее помыли.
Один из посетителей мойки начал поливать ростовчанку пеной и водой. Она в это время танцевала.
«Ее поливали пеной? Это же химия… ужас. Позор тем, кто поливает, снимает и ржет, ну видно же, что она неадекватно себя ведет, зачем провоцировать? Оставьте в покое, не реагируйте», — прозвучало в комментариях.
Очень многие продолжили критиковать мужчин, которые поливали девушку пеной.