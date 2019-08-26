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Ростовчанку в трусах облили химикатами на автомойке

26 августа 2019, 05:49
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жительница Ростова-на-Дону в трусах пришла на автомойку и попросила водителей ее помыть, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автомобильная мойка находится на кольце Доватора и Мадояна. Девушка в трусах и майке начала подходить к водителям и требовать, чтобы ее помыли.

Один из посетителей мойки начал поливать ростовчанку пеной и водой. Она в это время танцевала.

«Ее поливали пеной? Это же химия… ужас. Позор тем, кто поливает, снимает и ржет, ну видно же, что она неадекватно себя ведет, зачем провоцировать? Оставьте в покое, не реагируйте», — прозвучало в комментариях.

Очень многие продолжили критиковать мужчин, которые поливали девушку пеной.

Ранее ростовчан удивила девушка в полицейской форме и очень коротких шортах.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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