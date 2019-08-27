Бывшую замглавы Зверево осудили за взятку 2,6 млн рублей

«Речь идет об Альбине Порошиной, которая в 2017 году получила 2,6 миллиона рублей от коммерческой компании. За это с организацией заключили муниципальные контракты на выполнение строительных работ», — сказано в сообщении.
Октябрьский районный суд приговорил обвиняемую к восьми годам заключения. Также ее оштрафовали на 2,6 миллиона рублей.
Отмечается, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.
Ранее в Ростовской области суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Константиновского района за получение взятки.