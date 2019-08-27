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Бывшую замглавы Зверево осудили за взятку 2,6 млн рублей

27 августа 2019, 08:01
Фото: pixabay.com
Суд приговорил к длительному сроку заключения бывшего замглавы администрации Зверево Ростовской области за крупную взятку, сообщает управление Генпрокуратуры в ЮФО.

«Речь идет об Альбине Порошиной, которая в 2017 году получила 2,6 миллиона рублей от коммерческой компании. За это с организацией заключили муниципальные контракты на выполнение строительных работ», — сказано в сообщении.

Октябрьский районный суд приговорил обвиняемую к восьми годам заключения. Также ее оштрафовали на 2,6 миллиона рублей.

Отмечается, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

Ранее в Ростовской области суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Константиновского района за получение взятки.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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