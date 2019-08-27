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Posted 27 августа 2019, 20:01

Published 27 августа 2019, 20:01

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Раскрывшей секреты материнства ростовчанке Лопыревой посоветовали почаще быть с сыном

27 августа 2019, 20:01
Подписчики модели Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону попросили ее больше времени проводить с ребенком, комментарии появились в Instagram девушки.

Лопырева рассказала, что один из журналов поставил ее фото на обложку. «Команда журнала собрала все популярные вопросы о моей беременности и материнстве и сделала прекрасный материал», — написала модель.

Однако подписчики удивились, что Лопырева отвечает на вопросы о материнстве, когда сама, по их мнению, мало времени уделяет своему ребенку.

«Мать года. Уже наверное и забыли, как ребенок выглядит?» — написала одна из подписчиц.

«Виктория, у вас безусловно интересная жизнь и путешествия, но вы не скучаете по малышу в столь частой разлуке? В полгода дети уже очень хорошо понимают кто мама, ждут ее, отличают от других людей», — прозвучало в комментариях.

Ранее Лопырева призналась, что ела капусту для роста груди.

#Общество#Новости
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