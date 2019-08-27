Раскрывшей секреты материнства ростовчанке Лопыревой посоветовали почаще быть с сыном

Posted 27 августа 2019, 20:01
Published 27 августа 2019, 20:01
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Лопырева рассказала, что один из журналов поставил ее фото на обложку. «Команда журнала собрала все популярные вопросы о моей беременности и материнстве и сделала прекрасный материал», — написала модель.
Однако подписчики удивились, что Лопырева отвечает на вопросы о материнстве, когда сама, по их мнению, мало времени уделяет своему ребенку.
«Мать года. Уже наверное и забыли, как ребенок выглядит?» — написала одна из подписчиц.
«Виктория, у вас безусловно интересная жизнь и путешествия, но вы не скучаете по малышу в столь частой разлуке? В полгода дети уже очень хорошо понимают кто мама, ждут ее, отличают от других людей», — прозвучало в комментариях.