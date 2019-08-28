Суд признал, что «Крокус» не несет ответственность за сорняки вокруг «Ростов Арены»

Posted 28 августа 2019, 08:41
Published 28 августа 2019, 08:41
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Так, принадлежащая московскому бизнесмену Арасу Агаларову компания «Крокус Интернэшнл» обжаловала решение о привлечении к ответственности за нескошенную траву вокруг стадиона «Ростов Арена». По мнению «Крокуса» отвечать за благоустройство территории вокруг стадиона должны городские власти, поскольку сама компания, как подрядчик, выполнила все обязательства по благоустройству «Ростов Арены».
В итоге суд признал незаконными требования административной инспекции.
Напомним, что ранее общественники рассказали, что на аллее возле спортивной арены погибли 95% кленов, 30% ив, 50% можжевельника, 30% туй и 90% кустарников. По их мнению, это произошло из-за отсутствия полива. По мнению властей региона ответственность за гибель растений должен был нести подрядчик.