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Posted 28 августа 2019, 08:41

Published 28 августа 2019, 08:41

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Суд признал, что «Крокус» не несет ответственность за сорняки вокруг «Ростов Арены»

28 августа 2019, 08:41
Арбитражный суд Ростовской области отменил постановление по делу об административном правонарушении в отношении компании «Крокус Интернэшнл» по вопросу благоустройства территории вокруг стадиона «Ростов Арена», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Так, принадлежащая московскому бизнесмену Арасу Агаларову компания «Крокус Интернэшнл» обжаловала решение о привлечении к ответственности за нескошенную траву вокруг стадиона «Ростов Арена». По мнению «Крокуса» отвечать за благоустройство территории вокруг стадиона должны городские власти, поскольку сама компания, как подрядчик, выполнила все обязательства по благоустройству «Ростов Арены».

В итоге суд признал незаконными требования административной инспекции.

Напомним, что ранее общественники рассказали, что на аллее возле спортивной арены погибли 95% кленов, 30% ив, 50% можжевельника, 30% туй и 90% кустарников. По их мнению, это произошло из-за отсутствия полива. По мнению властей региона ответственность за гибель растений должен был нести подрядчик.

#Экономика#Новости
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