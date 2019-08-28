Суд признал, что «Крокус» не несет ответственность за сорняки вокруг «Ростов Арены»

Так, принадлежащая московскому бизнесмену Арасу Агаларову компания «Крокус Интернэшнл» обжаловала решение о привлечении к ответственности за нескошенную траву вокруг стадиона «Ростов Арена». По мнению «Крокуса» отвечать за благоустройство территории вокруг стадиона должны городские власти, поскольку сама компания, как подрядчик, выполнила все обязательства по благоустройству «Ростов Арены».