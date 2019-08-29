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Бизнес и власти заподозрили в незаконном обороте ТБО на Ставрополье

29 августа 2019, 05:30
Фото: newstracker
Журналисты NewsTracker выяснили, как недобросовестные компании зарабатывают миллионы на незаконном обороте твердых коммунальных отходов и тормозят этим мусорную реформу.

Один из так называемых мусорных конфликтов назревает в Благодарном, где местная компания собирала с горожан отходы и сбрасывала на окраине населенного пункта, зарабатывая на этом хорошие деньги. Нарушение было раскрыто, а штраф составил 2,9 миллиона рублей.

Фото: newstracker

При этом в этой зоне легально работает регоператор, но, по некоторым данным, компании-нарушителю помогают местные власти. Речь идет о «Научно-производственном объединении «Центр экологического сопровождения предприятий», которым владеет Анна Петряник.

Только в 2017 году выручка компании достигла 8,5 миллиона рублей, но по информации издания, ее нелегальный заработок намного выше. Весь мусор складируют на участке, который передала администрация Благодарненского городского округа. В 2018 году здесь появился регоператор «Экострой», который начал обслуживать всю систему по обороту ТКО. По закону этим могут заниматься только официальные региональные операторы и их контрагенты.

В компании «Экострой» уверены, что фирма Петряник работает абсолютно незаконно. По информации NewsTracker, на этом участке также сжигают отходы, что нарушает закон. Мусор собирали с предпринимателей, компаний, бюджетных учреждений, в том числе с Благодарненской районной больницы.

«Летом текущего года бизнесвумен получила арендуемый участок в собственность. Без проведения аукциона она приобрела 40 тысяч квадратных метров территории за 3,6 тысячи рублей», — сказано в сообщении.Продажа земли без проведения аукциона стала возможна из-за построенного здания на участке. Возвести его разрешил в марте глава администрации округа Александр Теньков.

Примечательно, что построили здание за 8 дней и уже 1 апреля мэр ввел его в эксплуатацию. В июле представители «Экостроя» побывали на этом участке и увидели здесь одну стену, навес и строительный вагончик. Однако это позволило передать землю в собственность.По мнению источника NewsTracker, знакомого с ситуацией, чиновники администрации Благодарного и лично глава округа Теньков заинтересованы в работе фактически нелегального полигона ТБО на окраине города. Ведь его клиентами были все бюджетные учреждения округа.

«Экострой» обращался в полицию, но постоянно приходили отказы в возбуждении уголовного дела. Полиция говорит, что земля предназначена для размещения отходов, однако этот участок не включен в территориальную схему размещения мусора.

Фото: newstracker

После запуска мусорной реформы появились «мусорные пираты» — нелегальные перевозчики и фирмы, которые тайно хоронят огромные объемы отходов. Их услуги стоят дешевле регоператоров, ведь им не приходится инвестировать в цивилизованную перевозку, утилизацию, платить налоги с экологические сборы.

«В истории с нелегальным полигоном в Благодарном интересно то, как упорно не замечают нарушений местная полиция, прокуратура во главе с опытным прокурором Виктором Чаплыгиным, пожарные, не говоря уже об администрации и надзорных органах», — пишет издание.

#Новости#Илья Ульянов#Общество
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