Бизнес и власти заподозрили в незаконном обороте ТБО на Ставрополье

Примечательно, что построили здание за 8 дней и уже 1 апреля мэр ввел его в эксплуатацию. В июле представители «Экостроя» побывали на этом участке и увидели здесь одну стену, навес и строительный вагончик. Однако это позволило передать землю в собственность.По мнению источника NewsTracker, знакомого с ситуацией, чиновники администрации Благодарного и лично глава округа Теньков заинтересованы в работе фактически нелегального полигона ТБО на окраине города. Ведь его клиентами были все бюджетные учреждения округа.