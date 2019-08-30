До конца ноября продлили конкурсное производство на «Багаевском консервном заводе»

«Багаевский консервный завод» начал работу в 1962 году, главной деятельностью предприятия является переработка плодоовощной продукции. В последние несколько лет завод неоднократно признавали банкротом по искам за налоги и неоплаченную Камышинскому стеклотарному заводу стеклотару. В феврале 2019 года из-за долгов по зарплате дисквалифицировали гендиректора завода, а в июне принадлежавшее предприятию имущество оценили в 108,5 миллиона рублей.