До конца ноября продлили конкурсное производство на «Багаевском консервном заводе»

На 26 ноября назначили дату судебного заседания по рассмотрению отчета управляющего.
Решение принял Арбитражный суд Ростовской области по ходатайству конкурсного управляющего. Причиной продления стало незаконченность мероприятий по банкротству предприятия.
«Багаевский консервный завод» начал работу в 1962 году, главной деятельностью предприятия является переработка плодоовощной продукции. В последние несколько лет завод неоднократно признавали банкротом по искам за налоги и неоплаченную Камышинскому стеклотарному заводу стеклотару. В феврале 2019 года из-за долгов по зарплате дисквалифицировали гендиректора завода, а в июне принадлежавшее предприятию имущество оценили в 108,5 миллиона рублей.