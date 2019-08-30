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До конца ноября продлили конкурсное производство на «Багаевском консервном заводе»

30 августа 2019, 12:01
Фото: pixabay.com
Конкурсное производство на «Багаевском консервном заводе» продлили до 26 ноября, следует из документов электронной картотеки.

На 26 ноября назначили дату судебного заседания по рассмотрению отчета управляющего.

Решение принял Арбитражный суд Ростовской области по ходатайству конкурсного управляющего. Причиной продления стало незаконченность мероприятий по банкротству предприятия.

«Багаевский консервный завод» начал работу в 1962 году, главной деятельностью предприятия является переработка плодоовощной продукции. В последние несколько лет завод неоднократно признавали банкротом по искам за налоги и неоплаченную Камышинскому стеклотарному заводу стеклотару. В феврале 2019 года из-за долгов по зарплате дисквалифицировали гендиректора завода, а в июне принадлежавшее предприятию имущество оценили в 108,5 миллиона рублей.

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