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В Ростове осудили пособника террористам

30 августа 2019, 14:29
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу Юсупа Ухигова, обвиняемого в содействии террористической деятельности, говорится в сообщении ведомства.

Суд установил, что в апреле 2016 года мужчина перевел иному лицу денежную сумму в размере 150 евро, эти деньги должны были быть переданы участнику деятельности международной террористической организации, запрещенной в России, «Исламское государство».

Суд признал Ухигова виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении Никиты Сопыряева, который вступил в запрещенную в России группировку ИГ.

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