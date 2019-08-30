В Ростове осудили пособника террористам

Суд установил, что в апреле 2016 года мужчина перевел иному лицу денежную сумму в размере 150 евро, эти деньги должны были быть переданы участнику деятельности международной террористической организации, запрещенной в России, «Исламское государство».
Суд признал Ухигова виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении Никиты Сопыряева, который вступил в запрещенную в России группировку ИГ.