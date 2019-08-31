Более 40 солдат ВОВ похоронили на Аллее Славы Самбекских высот

Мероприятие прошло в пятницу, здесь же провели митинг. Одним из участников стал глава региона Василий Голубев.
«За яростное сопротивление донская земля заплатила сполна. В истории ВОВ бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности», — произнес губернатор.
Отмечается, что церемония перезахоронения прошла со всеми воинскими почестями. После этого Голубев осмотрел экспозицию артефактов, обнаруженных поисковиками.
В дальнейшем экспонаты разместят в музее «Самбекские высоты».
Ранее в Ростовской области нашли уникальные архивные документы фашистов, среди бумаг были протоколы допросов и схемы минных полей времен Великой Отечественной войны.