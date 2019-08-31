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Более 40 солдат ВОВ похоронили на Аллее Славы Самбекских высот

31 августа 2019, 07:53
Фото: donland.ru
Церемония захоронения останков 46 воинов Великой Отечественной войны состоялась на территории комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Мероприятие прошло в пятницу, здесь же провели митинг. Одним из участников стал глава региона Василий Голубев.

«За яростное сопротивление донская земля заплатила сполна. В истории ВОВ бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности», — произнес губернатор.

Отмечается, что церемония перезахоронения прошла со всеми воинскими почестями. После этого Голубев осмотрел экспозицию артефактов, обнаруженных поисковиками.

В дальнейшем экспонаты разместят в музее «Самбекские высоты».

Ранее в Ростовской области нашли уникальные архивные документы фашистов, среди бумаг были протоколы допросов и схемы минных полей времен Великой Отечественной войны.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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