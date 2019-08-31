rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Послание из прошлого в бутылке обнаружили ростовчане

31 августа 2019, 14:28
Фото: Ростов Главный — новости Ростов/vk
Жители Ростова-на-Дону нашли бутылку, в которой находилось послание из прошлого, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

На острове Буравка в бутылке из-под шампанского лежало послание, датированное 1968 годом. В записке говорится о беженцах, которые скрывались от цивилизации.

«Нам удалось скрыться от цивилизации и провести на острове три дня. Они стали самыми счастливыми в нашей жизни», — сказано в записке.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что письмо написано гелевой ручкой, которой не было в 1968 году. Другие пояснили, что записку написали пером.

«Заводская молодежь умела отдыхать. Судя по тексту одной из девушек тогда было 27 лет, ребята молодцы», — прозвучало в комментариях.

Материалы по теме
Ростовчан удивила женщина, «выгуливавшая» мужчину на цепиПарящий над землей рояль удивил жителей РостоваДевушка в полицейской форме и очень коротких шортах удивила ростовчан
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28