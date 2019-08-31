Послание из прошлого в бутылке обнаружили ростовчане

На острове Буравка в бутылке из-под шампанского лежало послание, датированное 1968 годом. В записке говорится о беженцах, которые скрывались от цивилизации.
«Нам удалось скрыться от цивилизации и провести на острове три дня. Они стали самыми счастливыми в нашей жизни», — сказано в записке.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что письмо написано гелевой ручкой, которой не было в 1968 году. Другие пояснили, что записку написали пером.
«Заводская молодежь умела отдыхать. Судя по тексту одной из девушек тогда было 27 лет, ребята молодцы», — прозвучало в комментариях.