Вход с шаурмой запретили в театре имени Горького в Ростове

Автор публикации разместил фото, показав на нем объявление. «С шаурмой вход запрещен. И не спрашивать „Почему?“ — сами знаете», — сказано в тексте.
Пользователи в комментариях написали, что раз появилось такое объявления, значит уже было несколько случаев. Другие заявили, что это правильное решение.
«А зачем идти в театр и что-то есть? Спектакль идет три часа, можно и потерпеть», — прозвучало в комментариях.
Ранее жители Ростова-на-Дону обсуждали покупающего шаурму мужчину в рабочей одежде с надписью «Ангел».