rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вход с шаурмой запретили в театре имени Горького в Ростове

31 августа 2019, 13:15
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону на входе в театр драмы имени Максима Горького появилась табличка с запретом проносить с собой шаурму, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, показав на нем объявление. «С шаурмой вход запрещен. И не спрашивать „Почему?“ — сами знаете», — сказано в тексте.

Пользователи в комментариях написали, что раз появилось такое объявления, значит уже было несколько случаев. Другие заявили, что это правильное решение.

«А зачем идти в театр и что-то есть? Спектакль идет три часа, можно и потерпеть», — прозвучало в комментариях.

Ранее жители Ростова-на-Дону обсуждали покупающего шаурму мужчину в рабочей одежде с надписью «Ангел».

Материалы по теме
Бизнесмена осудили под Ростовом за продажу опасной для здоровья шаурмыРэпер Баста побывал в Ростове и попробовал шаурмуФото спустившегося за шаурмой «ангела» в Ростове взорвало Сеть
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28