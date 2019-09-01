rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Улицу в Ростове назовут именем Героя России

1 сентября 2019, 15:46
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону одна из улиц получит имя Героя России Дмитрия Петрова, сообщает правительство региона.

Информация прозвучала от главы области Василия Голубева во время встречи с родителями офицера-десантника Петрова. Он погиб в 2000 году в Аргунском ущелье.

«Ваш сын вместе с товарищами совершил подвиг. Их рота 16 часов сражалась с противником, почти все наши ребята погибли», — произнес Голубев.

Он добавил, что одна из улиц будет названа в честь Петрова. Также бюст Героя России установят в сквере возле школы № 84, где он учился.

На встрече прозвучало, что после реконструкции школы в ней останется музей Героя России Дмитрия Петрова, созданный силами его родных.

Напомним, в бою погибли 84 военных, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 700 человек.

Материалы по теме
Две улицы Таганрога назовут в честь известных краеведовНовый кроссовер Lexus назовут LQВ России союз оружейников назовут именем Михаила Калашникова
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28