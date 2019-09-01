Улицу в Ростове назовут именем Героя России

Информация прозвучала от главы области Василия Голубева во время встречи с родителями офицера-десантника Петрова. Он погиб в 2000 году в Аргунском ущелье.
«Ваш сын вместе с товарищами совершил подвиг. Их рота 16 часов сражалась с противником, почти все наши ребята погибли», — произнес Голубев.
Он добавил, что одна из улиц будет названа в честь Петрова. Также бюст Героя России установят в сквере возле школы № 84, где он учился.
На встрече прозвучало, что после реконструкции школы в ней останется музей Героя России Дмитрия Петрова, созданный силами его родных.
Напомним, в бою погибли 84 военных, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 700 человек.