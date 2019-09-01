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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве бизнесмена в Таганроге

1 сентября 2019, 14:53
Фото: pxhere.com
В Таганроге Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве местного бизнесмена, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Таганроге возле кафе «Порт» ночью 14 августа. По предварительным данным, 37-летний убитый отдыхал в заведении с другом. В какой-то момент к ним присоединились двое незнакомцев, между ними завязался конфликт. Друг умершего сбежал, оставив товарища наедине с агрессивными ребятами. Мужчины отвели пострадавшего в ближайший парк и стали жестоко избивать его. Что именно стало причиной произошедшего — разбирается следствие. Лишь спустя несколько часов после ЧП прохожие вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

«Пострадавший попал в больницу, и еще четверо суток за его жизнь боролись медики. Он все это время находился в коме, спасти его не удалось. Подозреваемый в совершении убийства в настоящий момент задержан, он является местным жителем. Следствие продолжается», — отметил источник.

Ранее в Ростовской области при попытке пересечь границу задержали мужчину, которого разыскивали за убийство.

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#Новости#Происшествия
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