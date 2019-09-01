Задержан подозреваемый в жестоком убийстве бизнесмена в Таганроге

Инцидент произошел в Таганроге возле кафе «Порт» ночью 14 августа. По предварительным данным, 37-летний убитый отдыхал в заведении с другом. В какой-то момент к ним присоединились двое незнакомцев, между ними завязался конфликт. Друг умершего сбежал, оставив товарища наедине с агрессивными ребятами. Мужчины отвели пострадавшего в ближайший парк и стали жестоко избивать его. Что именно стало причиной произошедшего — разбирается следствие. Лишь спустя несколько часов после ЧП прохожие вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.