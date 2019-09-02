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Компания Саввиди потребовала от свиноводческого комплекса во Владимире 58 млн руб

2 сентября 2019, 14:52
Фото: pexels.com
«Агроком Холдинг» Ивана Саввиди подал в суд на Селекционно-генетический центр «Мортадель», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Иск был подан в пятницу, 30 августа 2019 года и пока не был принят судом к производству. Сумма исковых требований превышает 57,8 миллиона рублей. О других подробностях иска не сообщается.

ООО «Селекционно-генетический центр «Мортадель» зарегистрирован во Владимирской области в 2011 году. Основным видом деятельности компании является разведение свиней.

По данным системы СПАРК, в 2016 году выручка компании составила 77,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,8 миллиона рублей. Более актуальных сведений не представлено. при этом по итогам 2018 года в компании числились всего три работника.

В качестве основного вида деятельности ООО «Агроком Холдинг» указана аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств. Бенефициаром компании является Киряки Саввиди — супруга известного бизнесмена Ивана Саввиди. В 2017 году выручка компании составила 68,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 506,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный сд Ростовской области прекратил дело о банкротстве ОАО «Дон-Плаза». По мировому соглашению «Дон-Плаза» обязался погасить задолженность перед главным кредитором ООО «Агроком Холдинг» в течение всего 2020 года, выплачивая ежемесячно более 5,1 миллиона рублей.

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