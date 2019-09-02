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Подписчики назвали ростовчанку Лопыреву скучной из-за бесконечных вечеринок

2 сентября 2019, 05:10
Фото: @lopyrevavika
Подписчики модели Виктории Лопыревой считают, что у нее однообразный контент в соцсетях, сообщается в Instagram девушки.

Лопырева опубликовала фото с очередной вечеринки, где она стоит с несколькими девушками. Ростовчанка подписала, что закрывает летний сезон днем рождения подруги.

«Я была подписчицей Лопыревой, это самая скучная из всех страниц. Простите за откровенность. Все надеялась, что закончится однотипный контент с вечеринок и начнется что-то интересное. Наивная я», — прозвучало в комментариях.

Другие ответили, что Лопырева является моделью, поэтому такие публикации. «Конкретно чего интересного вы ждали от страницы модели? Аналитических статей о судьбах мира? Она модель, все. Смотрим, любуемся», — написал один из подписчиков.

Ранее подписчики Лопыревой посчитали ее скучным блогером.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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