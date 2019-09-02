Подписчики назвали ростовчанку Лопыреву скучной из-за бесконечных вечеринок

Лопырева опубликовала фото с очередной вечеринки, где она стоит с несколькими девушками. Ростовчанка подписала, что закрывает летний сезон днем рождения подруги.
«Я была подписчицей Лопыревой, это самая скучная из всех страниц. Простите за откровенность. Все надеялась, что закончится однотипный контент с вечеринок и начнется что-то интересное. Наивная я», — прозвучало в комментариях.
Другие ответили, что Лопырева является моделью, поэтому такие публикации. «Конкретно чего интересного вы ждали от страницы модели? Аналитических статей о судьбах мира? Она модель, все. Смотрим, любуемся», — написал один из подписчиков.