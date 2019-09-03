Ростовчанка Костенко объявила, что ждет второго ребенка

На снимке Анастасия оголила круглый живот, а ее супруг — футболист Дмитрий Тарасов — целует в него. При этом на плечах у футболиста находится его первая дочь от Анастасии.
Подписчики давно заподозрили Костенко в том, что она скоро во второй раз станет мамой. Около шести недель назад во время поездки в Рим, откуда девушка постила снимки в купальнике, многие фоловеры заметили слегка округлившиеся формы модели.
При этом некоторые поклонники четы Костенко и Тарасова предположили, что из-за известия о беременности бывшая супруга футболиста — телеведущая Ольга Бузова — вскоре должна выпустить очередной трек о своих страданиях.
«Вот и новая тема для трека созрела. Ждем в iTunes», — написала одна из подписчиц Костенко.