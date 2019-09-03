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Ростовчанка Костенко объявила, что ждет второго ребенка

3 сентября 2019, 07:49
Фото: instagram.com/kostenko.94
Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова, уроженка Ростова-на-Дону Анастасия Костенко перестала скрывать от подписчиков свою вторую беременность, фото с округлившимся животом она опубликовала в своем Instagram.

На снимке Анастасия оголила круглый живот, а ее супруг — футболист Дмитрий Тарасов — целует в него. При этом на плечах у футболиста находится его первая дочь от Анастасии.

Подписчики давно заподозрили Костенко в том, что она скоро во второй раз станет мамой. Около шести недель назад во время поездки в Рим, откуда девушка постила снимки в купальнике, многие фоловеры заметили слегка округлившиеся формы модели.

При этом некоторые поклонники четы Костенко и Тарасова предположили, что из-за известия о беременности бывшая супруга футболиста — телеведущая Ольга Бузова — вскоре должна выпустить очередной трек о своих страданиях.

«Вот и новая тема для трека созрела. Ждем в iTunes», — написала одна из подписчиц Костенко.

Ранее подписчики модели Анастасии Костенко снова указали ей на грамматические ошибки в публикациях.

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