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Posted 3 сентября 2019, 12:25

Published 3 сентября 2019, 12:25

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области более 230 пар выбрали для свадьбы «день трех девяток»

3 сентября 2019, 12:25
В Ростовской области 19 сентября брак зарегистрирует 231 пара, сообщило региональное правительство.

Больше всего заявлений подали в Ростове, в этот день в городе зарегистрируют 100 браков. В Аксайском районе в «день трех девяток» поженятся 20 пар, в Батайске 12 пар и по 10 пар в Неклиновском и Октябрьском районах.

Отмечается, что даже если «красивая» дата выпадает на не предназначенный для регистрации браков день, региональные отделы ЗАГС идут навстречу влюбленным.

Напомним, в Ростовской области 288 пар подали заявление в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать отношения в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности.

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