В Ростовской области более 230 пар выбрали для свадьбы «день трех девяток»

Posted 3 сентября 2019, 12:25
Published 3 сентября 2019, 12:25
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Больше всего заявлений подали в Ростове, в этот день в городе зарегистрируют 100 браков. В Аксайском районе в «день трех девяток» поженятся 20 пар, в Батайске 12 пар и по 10 пар в Неклиновском и Октябрьском районах.
Отмечается, что даже если «красивая» дата выпадает на не предназначенный для регистрации браков день, региональные отделы ЗАГС идут навстречу влюбленным.
Напомним, в Ростовской области 288 пар подали заявление в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать отношения в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности.