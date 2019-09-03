Вторую дорогу к Суворовскому начали проектировать в Ростове

По словам губернатора, новая дорога в четыре полосы свяжет Суворовский с остальным городом и поможет решить проблему транспортного сообщения в районе. Суворовскому не хватает существующей двухполосной дороги, кроме того, отдельные ее участки требуют ремонта.
Как отметил Голубев, одновременно с проектировкой новой дороги в городе приступят к ремонту старой.
Кроме того, в Ростовской области в рамках проекта «Качественные и безопасные дороги» до 30 октября отремонтируют 189 объектов, что поможет решить многие транспортные проблемы.
«Все это должно решить одну задачу — ликвидировать узкие места на дорогах, так называемые рискоориентированные места, где совершается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Нам нужно эти места привести в порядок», — подчеркнул губернатор.
Как отметил Голубев, национальный проект по созданию качественных и безопасных дорог как раз и нацелен на решение указанной задачи.