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Вторую дорогу к Суворовскому начали проектировать в Ростове

3 сентября 2019, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону приступили к проектированию новой дороги к жилому району Суворовский, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «Главное о главном».

По словам губернатора, новая дорога в четыре полосы свяжет Суворовский с остальным городом и поможет решить проблему транспортного сообщения в районе. Суворовскому не хватает существующей двухполосной дороги, кроме того, отдельные ее участки требуют ремонта.

Как отметил Голубев, одновременно с проектировкой новой дороги в городе приступят к ремонту старой.

Кроме того, в Ростовской области в рамках проекта «Качественные и безопасные дороги» до 30 октября отремонтируют 189 объектов, что поможет решить многие транспортные проблемы.

«Все это должно решить одну задачу — ликвидировать узкие места на дорогах, так называемые рискоориентированные места, где совершается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Нам нужно эти места привести в порядок», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Голубев, национальный проект по созданию качественных и безопасных дорог как раз и нацелен на решение указанной задачи.

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