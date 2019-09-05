ГИС-системы могут помочь очистить реку Темерник в Ростове

Возможность запуска таких пилотных проектов в рамках Всероссийского Водного конгресса, который прошел в Москве. В связи с этим с подачи АНО «Парк Темерник» был организован круглый стол с привлечением экспертов в геоинформационных системах, научного сообщества и представителей подрядных организаций, уже выполняющих работы по созданию «пилотов» в рамках проекта «парк Темерник».
Директор генерального проектировщика линейной парковой зоны первой мили реки Темерник компании «СтройПластДон» Роман Туренко отметил, что на сбор исходных данных, получение технических условий и различного рода согласований требуется много времени и сил. Но самая большая проблема — отсутствие необходимой информации. Так, у специалистов нет данных о влиянии городских построек и коммуникаций на русло ручья Безымянного, протекающего между улиц Нансена и Ленина. Какие-то из объектов коммуникации выведены из эксплуатации, какие-то действуют, и информации о них нет.
Такого же мнения придерживается и председатель правления DATUM Group и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Замиховский. По его словам, в настоящее время подготовку к строительству выполняют в максимально короткие сроки, а в последствии сроки сдачи объектов в эксплуатацию затягиваются и стоимость работ растет из-за возникающих в процессе проблем. Он отметил, что сбор данных по проекту очистки Темерника необходимо провести особенно тщательно. «Современные технологии могут облегчить получение большого объёма нужной информации. Например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют оперативно получить детальную картографическую информацию на каждом этапе реализации проекта: на начальном этапе эти данные лягут в основу проектных решений, помогут при проведении инженерных изысканий, создадут основу для геоинформационной модели. Последующая съёмка даст понимание развития проекта — вплоть до построения его 3D-модели», — пояснил он.
Доктор биологических наук, профессор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, Сергей Горбов подчеркнул, что биологи также не обладают полной информацией о реке, например о ее почвах и растениях. Биологам необходимы не только данные ГИС, но и результаты проведения полевых натурных исследований.
Также с помощью ГИС-системы можно будет проводить анализ разницы температур вдоль реки, выявляя новые источники загрязнения Темерника. Также по мнению генерального директора ООО КБ «Спецтехпроект» Михаила Назарука, с помощью сети беспроводных датчиков можно проводить анализ химсостава реки.
В настоящее время в России практически нет платформенных решений, которые создания геоинформационной системы, которую можно использовать для создания парковой зоны вдоль Темерника.
Учредитель АНО «Парк Темерник» Алексей Стрельченко подчеркнул необходимость объединения усилий для того, чтобы продолжать работу в этом направлении — выходить на профильные министерства для инициирования создания единой открытой платформы в виде интерактивной ГИС-системы, представляющей собой наиболее полную базу данных актуальной информации для принятия более точных качественных решений.
Если такое решение будет принято, Ростовская область может стать передовым регионом области создания открытых платформенных решений. Кроме того, возможно, что при помощи ГИС-модели удастся найти сокровища, спрятанные, по легенде, в реке Темерник во времена Петра I.