ГИС-системы могут помочь очистить реку Темерник в Ростове

Такого же мнения придерживается и председатель правления DATUM Group и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Замиховский. По его словам, в настоящее время подготовку к строительству выполняют в максимально короткие сроки, а в последствии сроки сдачи объектов в эксплуатацию затягиваются и стоимость работ растет из-за возникающих в процессе проблем. Он отметил, что сбор данных по проекту очистки Темерника необходимо провести особенно тщательно. «Современные технологии могут облегчить получение большого объёма нужной информации. Например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют оперативно получить детальную картографическую информацию на каждом этапе реализации проекта: на начальном этапе эти данные лягут в основу проектных решений, помогут при проведении инженерных изысканий, создадут основу для геоинформационной модели. Последующая съёмка даст понимание развития проекта — вплоть до построения его 3D-модели», — пояснил он.